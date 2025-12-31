ACEITES VEGETALES: Los futuros de la palma caen y se encaminan a pérdidas anuales en 2025

YAKARTA, 31 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el miércoles y se encaminaban a pérdidas en 2025, un año volátil acosado por las incertidumbres geopolíticas y los aranceles.

Sin embargo, los operadores son optimistas y creen que la próxima demanda festiva y el descenso de la producción en Indonesia proporcionarán un buen soporte a los precios. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 19 ringgit, o un 0,47%, hasta los 4.051 ringgit (US$998,52) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

Los futuros han registrado una caída del 8,93% en lo que va de 2025. El año pasado había ganado casi un 20%.

"La palma ha tenido un mercado muy volátil este año, con diversas incertidumbres en los escenarios macroeconómicos mundiales y los aranceles, y ha pasado de máximos de unos 4.650 a mínimos de 3.725 ringgit", dijo Sandeep Singh, fundador de una empresa de consultoría y comercio en Kuala Lumpur, The Farm Trade.

(1 $ = 4,0570 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)