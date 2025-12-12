ACEITES VEGETALES-Los futuros del aceite de palma bajan ante la fortaleza del ringgit

YAKARTA, 12 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio bajaban el viernes, presionados por un ringgit más fuerte y siguiendo la debilidad de los aceites comestibles rivales de Dalian, y se encaminaban a su primera pérdida semanal en tres semanas. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia cayó 15 ringgit, o un 0,37%, a 4.048 ringgit (US$989,01) la tonelada métrica al mediodía. En lo que va de semana, el contrato ha bajado un 2,50%.

"La debilidad de los aceites rivales, unida a un ringgit más fuerte, ha presionado hoy los precios del aceite de palma", dijo un operador de Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de la Bolsa de Materias Primas de Dalian, bajaba un 0,2%, mientras que el de aceite de palma, descendía un 1,18%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,02%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

La empresa estatal china de almacenamiento Sinograin vendió la mayor parte de la soja que ofrecía en una subasta de reservas estatales, según informaron el jueves dos operadores, dejando espacio para una esperada afluencia de cargamentos estadounidenses ante abundantes suministros locales.

El ringgit, la moneda en la que se negocia el aceite de palma, se fortalecía un 0,37% frente al dólar estadounidense, encareciendo la mercancía para los tenedores de divisas.

Los precios del petróleo subían ante la perspectiva de que Estados Unidos interceptara más petroleros venezolanos, lo que agravó la preocupación por el suministro, pero siguieron en la senda de un descenso semanal ante el optimismo por un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima del biodiésel.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia del 1 al 10 de diciembre cayeron un 10,3% respecto al mes anterior, según informó la empresa de inspección independiente AmSpec Agri Malaysia. Según Intertek Testing Services, las exportaciones cayeron un 15% en el mismo periodo. El aceite de palma puede volver a probar el nivel de soporte de 4.023 ringgit por tonelada, una ruptura por debajo del cual podría desencadenar una caída a 3.971 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 $ = 4,0930 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)