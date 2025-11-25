ACEITES VEGETALES Los futuros del aceite de palma caen por cuarta sesión consecutiva

YAKARTA, 25 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían por cuarta sesión consecutiva el martes, siguiendo la debilidad del aceite de palma de Dalian, mientras los participantes en el mercado evaluaban la situación de las inundaciones en Malasia, el segundo mayor productor mundial de aceite de palma. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia bajaba 30 ringgit, o un 0,74%, a 4.025 ringgit (US$973,87) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

"Hoy, el futuro del aceite de palma crudo de Malasia cotiza en un rango estrecho, siguiendo la evolución de los aceites de palma de Dalian, mientras los operadores analizan la situación de las inundaciones. Hasta ahora, solo el norte de Malasia se ha visto afectado por las fuertes lluvias", dijo un comerciante en Kuala Lumpur.

Más de 11.000 personas de siete estados de Malasia se han visto afectadas por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales, según informó el lunes la agencia nacional de catástrofes. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 0,24%, mientras que el de aceite de palma se desplomaba un 1,51%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,1%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,14% frente al dólar, encareciendo el producto para los compradores con divisas extranjeras.

Los encuestadores de carga publicarán sus datos de exportación del 1 al 25 de noviembre a última hora del día.

El aceite de palma podría rebotar en un rango de 4.102 a 4.145 ringgit por tonelada, tras su estabilización en torno al soporte de 4.034 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1330 ringgit) (Información de Bernadette Christina; edición de Subhranshu Sahu y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)