¿Acercarse a la orilla o entrar a la UCI? La Libertadores ingresa en zona de definición

¿El campeón defensor, el Botafogo, ingresará a cuidados intensivos? ¿El Flamengo seguirá en zona roja? ¿River Plate dará una brazada hacia los octavos de final? La Copa Libertadores de 2025 entra en zona de definición esta semana, cuando largue la tercera jornada de la fase de grupos.

Con el poderío del año pasado aparentemente guardado en el diván, el 'Fogão' tendrá un duelo determinante cuando visite a un equipo copero por excelencia, el Estudiantes de La Plata, el miércoles en Argentina.

El entrenador portugués Renato Paiva todavía no encuentra el truco para enderezar el rumbo de los cariocas, que no rinden ni en el Brasileirao ni en el principal torneo de clubes de América, en el que ocupan la tercera posición del Grupo A, con tres puntos.

Urgidos con sumar para evitar que la Universidad de Chile se despegue en la punta, los brasileños se juegan una final en su intento de defender su primera corona copera.

"Estoy de acuerdo: los resultados no están apareciendo. Por lo tanto, la fase no es buena, pero este grupo ya tuvo momentos difíciles y sabe revertirlos", dijo el DT portugués tras la derrota liguera 1-0 con Atlético Mineiro el domingo.

- El Fla, a reponerse -

Comandado desde la presidencia por Juan Sebastián "Brujita" Verón, jugador emblemático de los tetracampeones de la Libertadores, Estudiantes también precisa las unidades, pues cuenta con el mismo puntaje que su adversario e hila cuatro partidos seguidos sin ganar.

El eventual triunfo en La Plata puede servir, de paso, para dejar tambaleando a un representante de Brasil, cuyos elencos han alzado el trofeo en las seis últimas ediciones, y darle un nuevo aire al entrenador pincha, Eduardo Domínguez.

"Hay cierta incomodidad en el día a día, pero hay que ponerle carácter", afirmó el DT argentino.

En una situación similar está un once de quilates: el Flamengo de Rio, que el martes abrirá la tercera fecha en la altura ecuatoriana (2.800 msnm), en la casa de la Liga de Quito, líder del Grupo C con cuatro enteros.

Gran favorito al título, el club más popular de Brasil ocupa la tercera casilla (3), que lo enviaría a la repesca de la Copa Sudamericana, luego de perder sorpresivamente con Central Córdoba de Argentina (2-1) en el Maracaná.

Sin el mediocampista uruguayo Nicolás de la Cruz, baja por molestias físicas, Filipe Luís promete mantener en la capital ecuatoriana su sello en el banquillo: juego ofensivo.

"No es fácil jugar en la altura, no es fácil presionar alto porque se pierde el aliento y no se recupera. Pero necesitamos hacer un gran juego para conseguir esa victoria", dijo el exlateral.

- Tomar ventaja -

Con mucha más tranquilidad aterrizarán en el meridiano de la fase de grupos otros fuertes aspirantes a campeones, como el Palmeiras y River.

Los paulistas, últimos bicampeones (2020 y 2021), parecen haber recuperado su memoria victoriosa.

No solo lideran en solitario el Brasileirao, sino que son uno de los cuatro cuadros, junto a Universidad de Chile, Libertad y Vélez Sarsfield, que marchan con puntaje perfecto en la Libertadores.

Pero tendrán un duelo siempre difícil cuando visiten el jueves la altura de La Paz (3.650 msnm), el hogar del Bolívar, su escolta en el Grupo G.

Un día antes, los hombres de Marcelo Gallardo, confiados tras lograr la clasificación a octavos del torneo argentino, se batirán en la capital ecuatoriana con el nunca descartable Independiente del Valle.

El vencedor puede apoderarse de la punta de la zona B y tomar ventaja en un grupo muy parejo. Para River, además, sería un aliciente antes de recibir a Boca Juniors el domingo en el superclásico argentino.

"Esperemos tener un buen viaje a Ecuador, hacer un buen partido y llegar con la cabeza bien al próximo fin de semana", apuntó el Muñeco.

