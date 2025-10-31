Acerinox cae tras unos resultados del tercer trimestre peores de lo esperado
- 1 minuto de lectura'
Las acciones de Acerinox
caen alrededor de un 3% después de que el fabricante de acero publicara unos beneficios del tercer trimestre inferiores a lo esperado, señalando la baja demanda de acero inoxidable en Estados Unidos y Europa.
Los resultados brutos de explotación (EBITDA) de la empresa se situaron en 108 millones de euros (US$125,95 millones), por debajo de la estimación media de los analistas, de 112 millones de euros, según datos recopilados por LSEG.
Su beneficio neto se redujo casi a la mitad, de 48 millones de euros a 25 millones, un 31% por debajo de las estimaciones de la media de las previsiones y un 36% de las de J.P.Morgan, según el banco de inversión.
"Las perspectivas siguen sin indicar una recuperación inmediata, con la demanda en niveles bajos", añade JPM.
El fabricante de acero espera que las ventas del cuarto trimestre en EEUU caigan en términos intertrimestrales debido a la estacionalidad de fin de año y que, por tanto, el EBITDA sea inferior al del tercer trimestre.
Las acciones de la empresa se encuentran en la parte baja del índice de los principales valores españoles.
(US$1 = 0,8575 euros) (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Jorge Ollero Castela)
- 1
Abierto de Tortugas: la espectacular jugada de Poroto Cambiaso en una final que dejó a La Natividad-La Dolfina a las puertas de la historia
- 2
Exporta US$500 millones: una producción furor en el mundo podría ser la llave para más inversiones en el país
- 3
Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
- 4
El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”