Acerinox dice que la incertidumbre comercial desaparecerá y cree que aranceles serán beneficiosos

Por Javi West Larrañaga

27 feb (Reuters) - La acería española Acerinox espera que la incertidumbre comercial se disipe y que las ventajas de los aranceles estadounidenses sobre el acero sigan dando frutos a su negocio, según dijo el viernes su consejero delegado, Bernardo Velázquez, a Reuters

El fabricante de acero inoxidable y aleaciones de alto rendimiento obtiene alrededor del 90% de sus beneficios principales en Estados Unidos, según una nota de JP Morgan de enero

"Estamos hablando de situaciones en las que competimos con países que no siguen las reglas de nuestro juego", dijo Velázquez

Velázquez admitió que los aranceles son un arma de doble filo, ya que, al igual que los aranceles sobre el acero de la Sección 232 en Estados Unidos los protegen de la competencia exterior, la incertidumbre causada por la amplia gama de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump ha hecho que sus clientes aplacen sus compras e inversiones

Además, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de declarar ilegales la mayoría de los aranceles de Trump y el posterior anuncio de Trump de aranceles generales del 10% —o hasta del 15%— ha vuelto a sumir a las empresas en la incertidumbre

ESTABILIDAD

Aun así, Velázquez dijo que esto era cierto a corto plazo, pero que cree que la situación se estabilizará y no afectará al consumo en el futuro

"Una cosa muy importante, hablando de Estados Unidos, es que con todo el lío que hay sobre aranceles, nadie, absolutamente nadie, se ha cuestionado (la Sección) 232" dijo Velázquez

Los aranceles de la Sección 232 están en vigor desde el primer mandato de Trump y se duplicaron en su segundo mandato. El presidente Joe Biden, que estuvo en el poder entre los mandatos de Trump, los mantuvo, pero firmó una suspensión parcial para los metales de la Unión Europea en 2021. Acerinox reportó el viernes unas pérdidas netas en el cuarto trimestre, pero espera una lenta recuperación en 2026

(Información de Javi West Larrañaga; edición de Matt Scuffham; edición en español de Paula Villalba)