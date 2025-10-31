Acerinox no alcanza las expectativas de beneficios en el tercer trimestre por la baja demanda

(Añade citas de la empresa en los apartados y contexto)

31 oct (Reuters) - La siderúrgica española Acerinox presentó el viernes unos resultados del tercer trimestre ligeramente inferiores a los previstos, alegando la baja demanda de acero inoxidable en Estados Unidos y Europa.

Sus beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones se situaron en 108 millones de euros (US$125,95 millones), por debajo de la estimación media de los analistas de 112 millones de euros, según datos recopilados por LSEG.

Según la siderúrgica, las ventas en EEUU caerán "sin duda" en el cuarto trimestre debido a la estacionalidad de fin de año, por lo que los resultados brutos de explotación serán inferiores a los del tercer trimestre.

Aunque la empresa dijo que los aranceles estadounidenses del 50% sobre las importaciones de acero estaban ayudando a su negocio allí, también señaló los aspectos negativos de la incertidumbre relacionada con el comercio.

Aunque Acerinox debería beneficiarse del impulso proteccionista en sus dos principales mercados, una mezcla de mayor incertidumbre, interrupciones en la cadena de suministro y empresas que aplazan compras e inversiones ha afectado a los resultados de la compañía.

La empresa se beneficiará de las cuotas de importación anunciadas recientemente por la Comisión Europea, ya que los precios en Europa se han desplomado debido a lo que los fabricantes de acero europeos denuncian como exceso de capacidad mundial e importaciones baratas procedentes de Asia.

