Acerinox reduce su beneficio en el cuarto trimestre ante baja demanda y presión sobre los precios

27 feb (Reuters) - La acería española Acerinox anunció el viernes pérdidas netas en el cuarto trimestre y dijo que los resultados se vieron afectados por la baja demanda estacional de acero inoxidable, la tensión arancelaria y la presión sobre los precios.

La empresa registró unas pérdidas netas de 47 millones de euros (55 millones de dólares) en el trimestre, frente a los 63 millones de euros de beneficios netos del año anterior.

Aunque Acerinox se beneficiará del aumento de la protección en la Unión Europea gracias al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), recientemente promulgado, la acería dijo que los precios tendieron a bajar en Europa debido al aumento de las importaciones en previsión de las medidas.

La Comisión Europea también ha propuesto medidas de salvaguardia adicionales para la industria, como la reducción de las cuotas de importación y la duplicación de los aranceles, pero no se espera que entren en vigor antes de julio.

A pesar de que los aranceles del 50% sobre el acero en Estados Unidos también son una ventaja para Acerinox, que obtiene la mayor parte de sus beneficios operativos en el país, la incertidumbre provocada por la errática política comercial estadounidense ha causado interrupciones en la cadena de suministro y ha hecho que las empresas aplacen sus inversiones y compras.

Acerinox mencionó la "ralentización" en el sector del petróleo y el gas en 2025, pero "encara el año 2026 con una perspectiva de crecimiento gradual".

Así, la compañía "estima que este ejercicio mostrará una evolución de menos a más, apoyada tanto en la mejora de las condiciones de mercado como en el refuerzo del marco regulatorio europeo".

(1 dólar = 0,8472 euros) (Información de Javi West Larrañaga; edición de Matt Scuffham; edición en español de Paula Villalba)