Acerinox registra pérdidas trimestrales, pero apunta a una recuperación en 2026

Por Javi West Larrañaga

27 feb (Reuters) - La acería española Acerinox anunció el viernes pérdidas netas en el cuarto trimestre y dijo que los resultados se vieron afectados por la baja demanda estacional de acero inoxidable, la tensión y la presión sobre los precios.

Aun así, el consejero delegado Bernardo Velázquez señaló una lenta recuperación en 2026. La empresa estima que el beneficio bruto de explotación crecerá en los tres primeros meses del año respecto al trimestre anterior.

La empresa registró unas pérdidas netas de 47 millones de euros (US$55 millones) en el trimestre, frente a los 63 millones de euros de beneficios netos del año anterior.

Aunque Acerinox se beneficiará del aumento de la protección en la Unión Europea gracias al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), recientemente promulgado, la acería dijo que los precios tendieron a bajar en Europa debido al aumento de las importaciones en previsión de las medidas.

La Comisión Europea también ha propuesto medidas de salvaguardia adicionales para la industria, como la reducción de las cuotas de importación y la duplicación de los aranceles, pero no se espera que entren en vigor antes de julio.

El CBAM ya estaba dando sus frutos, ya que las importaciones a la Unión Europea fueron menores en enero y probablemente también lo serán en febrero, según dijo Velázquez a Reuters.

A pesar de que los aranceles del 50% sobre el acero en Estados Unidos también son una ventaja para Acerinox, que obtiene la mayor parte de sus beneficios operativos en el país, la incertidumbre provocada por la errática política comercial estadounidense ha causado interrupciones en la cadena de suministro y ha hecho que las empresas aplacen sus inversiones y compras.

Ese fue el caso del sector del petróleo y el gas, según Acerinox, que lo describió como "atascado" en 2025 "debido a la falta de nuevos proyectos" y añadió que la demanda en la industria de procesamiento químico había sido significativamente más débil.

Las acciones de la empresa subían un 0,53% a las 1007 GMT.

