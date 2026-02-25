Achraf Hakimi, que será juzgado por violación, es titular con PSG ante Mónaco

El lateral derecho del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, fue incluido por Luis Enrique en su once titular para recibir al Mónaco en la vuelta del playoff de la Liga de Campeones europea este miércoles, un día después de que se anunciara que el jugador será juzgado por violación en Francia.

"Está en manos de la justicia", se limitó a decir el martes Luis Enrique, cuando fue preguntado sobre este asunto en su conferencia de prensa de la víspera del partido.

Desde el inicio de este caso en febrero de 2023 y la inculpación del jugador en marzo de ese año por la acusación de violación a una mujer de entonces 24 años, el club ha apoyado al internacional marroquí y Hakimi ha seguido formando parte del plantel con normalidad.