ACLU demanda al sistema escolar del Departamento de Defensa de EEUU por prohibir libros sobre género

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha demandado al sistema escolar del Departamento de Defensa para los hijos de familias militares, afirmando que la eliminación de libros y planes de estudios relacionados con la raza y el género violó las protecciones de la Primera Enmienda de los estudiantes contra la censura gubernamental.

La demanda presentada en el tribunal federal de distrito del noreste de Virginia el martes indicó que la Actividad de Educación del Departamento de Defensa eliminó materiales educativos en conformidad con una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en enero.

La orden de Trump prohíbe al sistema escolar “promover, avanzar o inculcar de otra manera... teorías antiestadounidenses, divisivas, discriminatorias, radicales, extremistas e irracionales” relacionadas con la raza y el género.

Según la ACLU, libros que van desde “To Kill a Mockingbird” ("Matar a un ruiseñor") de Harper Lee y “The Kite Runner” ("Cometas en el cielo") de Khaled Hosseini hasta "Hillbilly Elegy" del vicepresidente JD Vance han sido retirados de las estanterías de las bibliotecas de algunas escuelas. Las autoridades del sistema escolar también eliminaron materiales curriculares como un capítulo sobre sexualidad y género para un curso de Psicología Avanzada, y lecturas sobre inmigración para clases de cuarto y quinto grado, según la demanda.

La demanda fue presentada en nombre de 12 estudiantes de seis familias que asisten a escuelas en Virginia, Kentucky, Italia y Japón.

“Tengo tres hijas, y ellas, como todos los niños, merecen acceso a libros que reflejen sus propias experiencias de vida y que actúen como ventanas que las expongan a una mayor diversidad”, señaló Natalie Tolley, demandante en nombre de sus tres hijos, en un comunicado publicado por la oficina de la ACLU en Virginia.

Además de los cambios en los programas educativos del departamento desde preescolar hasta el 12mo grado, también ha habido cambios en colegios y universidades militares. Aproximadamente 380 libros fueron retirados de la biblioteca de la Academia Naval de Estados Unidos en abril.

A los funcionarios también se les ha indicado evaluar las colecciones en las bibliotecas del Ejército y la Fuerza Aérea para encontrar libros relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión.

Un portavoz del sistema escolar del Departamento de Defensa dijo que la institución no comenta sobre litigios en curso.

Olivia Diaz es miembro del cuerpo para la Iniciativa de Noticias de la Legislatura Estatal de The Associated Press/Report for America. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.