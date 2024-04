ACNUR reconoce los esfuerzos en Centroamérica y México para responder al auge de las migraciones

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha puesto en valor la respuesta brindada por las autoridades de los países centroamericanos y de México para atender las necesidades de los migrantes y atajar los retos que ha supuesto el repunte de los desplazamientos forzosos en toda la región.

La responsable de ACNUR para temas de Protección, Ruvendrini Menikdiwela, ha concluido una gira regional en la que ha apelado a una respuesta conjunta frente a este fenómeno. A mediados de 2023, en la zona había ya 22 millones de desplazados o apátridas, mientras que el año pasado se cerró con cerca de 180.000 solicitudes de asilo.

Uno de los exponentes de este repunte de las migraciones es el Tapón del Darién, una zona selvática que separa Colombia y Panamá y por la que cruzaron más de 520.000 prsonas en 2023. En lo que va de año, más de 110.000 migrantes han utilizado esta ruta, informa ACNUR.

Menikdiwela se ha visto con algunas personas que han emigrado. "Sus historias de coraje me han impresionado", ha añadido, incidiendo no obstante en que no basta con su valentía y es necesario un "enfoque hemisférico" que tenga en cuenta las necesidades de protección específicas de este colectivo y las causas que subyacen en todos estos desplazamientos, como pueden ser la pobreza o la inseguridad.

En este sentido, ha alentado a dar ayuda a estas personas, favoreciendo no sólo una primera atención, para solventar necesidades básicas, sino también su integración en las comunidades locales. "Los refugiados pueden hacer importantes contribuciones a las comunidades y economías que les acogen, si les dan una oportunidad", ha advertido la responsable de ACNUR.