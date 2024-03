La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dijo este viernes que teme que el naufragio de un barco que transportaba a refugiados rohinyás frente a las costas de Indonesia dejara decenas de muertos o desaparecidos.

"Hay un temor por aquellos, entre los 151 (refugiados), que aún no han sido rescatados" y del riesgo "de que estas vidas se hayan perdido o de que estos (refugiados) estén desaparecidos", declaró a la AFP Babar Baloch, portavoz de ACNUR en Indonesia.

"Esperemos que mañana sigan vivos en algún lugar, que sean rescatados", añadió.

Por su parte, los socorristas indonesios que rescataron a 75 sobrevivientes tras el naufragio que se produjo a 30 km de las costas, comunicaron el viernes el fin de las labores de rescate que habían empezado el miércoles.

Según los sobrevivientes, unos 150 rohinyás se encontraban a bordo de la embarcación, pero esta cifra no ha podido ser verificada.

Muhammad Fathur Rachman, un responsable de la agencia de búsqueda y rescate de Aceh, en el extremo occidental de la isla de Sumatra, señaló que las operaciones concluyeron el jueves y que "todos los rohinyás que estaban a bordo del barco fueron socorridos".

"No hemos recibido ninguna información adicional sobre personas desaparecidas y no hay una lista de pasajeros del barco", declaró Rachman, agregando que según sus cálculos, "en el barco no (podían) ir 150 personas".

En un comunicado conjunto, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se declararon el viernes "conmocionadas y profundamente preocupadas por la situación".

El jueves, socorristas rescataron a 69 refugiados que habían sobrevivido durante horas aferrados al casco volcado de un barco pesquero a 30 km de la costa. Entre ellos había nueve niños, 18 mujeres y 42 hombres.

Estos refugiados, miembros de una minoría musulmana perseguida en Birmania, acababan de naufragar dos veces: la balsa de madera en la que habían partido de Bangladés volcó el miércoles, y luego el pesquero que había venido a rescatarlos volcó por la sobrecarga.

Los primeros seis refugiados fueron rescatados el miércoles por pescadores.

Al menos ocho de los sobrevivientes, deshidratados y enfermos, fueron trasladados al hospital.

Los demás fueron llevados a un centro de alojamiento temporal en un antiguo edificio de la Cruz Roja en un pueblo cercano a Maulaboh, la principal ciudad del distrito de Aceh Occidental.

Su llegada provocó las protestas de algunos residentes, que ven con malos ojos la llegada constante de estos refugiados.

Miles de rohinyás arriesgan la vida cada año en peligrosas y costosas travesías marítimas para intentar llegar a Indonesia o Malasia.

