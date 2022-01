ACNUR urge a Francia a promover en la UE el fin de las devoluciones violentas en las fronteras

16-11-2021 Un grupo de niños en un campamento de refugiados en el paso fronterizo de Bruzgi-Kuznica Bialostocka, cerca de la frontera bielorrusa-polaca, a 15 de noviembre de 2021, en Bruzgi, (Bielorrusia). La tensión ha aumentado en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, a medida que se han ido agolpando miles de personas que buscan seguir su avance hacia la Unión Europea, donde además de vivir con frío y a la intemperie, se está produciendo ataques y altercados. Lo ocurrido es un nuevo episodio de la tensión reinante ahora mismo en la frontera, fruto, según la Unión Europea, de una represalia de las autoridades bielorrusas contra las sanciones emitidas después de las elecciones del año pasado en el país, que Bruselas consideró como fraudulentas. Licencia editorial válida 3 MESES a partir de fecha de la imagen, posteriormente eliminarla de su archivo. Para usos no editoriales y fuera de licencia contactar con EUROPA PRESS. Editorial license valid for 3 MONTHS from the date of the image, then delete from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. POLITICA Viktor Tolochko/Sputnik - Europa Press