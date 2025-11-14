Acosta domina ensayos clasificatorios del GP de Valencia de MotoGP

El español Pedro Acosta logró este viernes el mejor tiempo en los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Valencia, la 22ª y última prueba de la temporada de MotoGP.

Bajo temperaturas óptimas - 23 grados de media- y con las tribunas del circuito Ricardo Tormo lejos de estar llenas, el piloto de KTM superó a los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia) y Franco Morbidelli (Ducati-VR46).

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini), que ya tiene asegurado el subcampeonato, obtuvo la cuarta mejor marca.

Los pilotos que consiguieron los diez mejores tiempos participarán directamente en la Q2, la segunda parte de las clasificaciones que determinará el sábado las doce primeras posiciones en la parrilla de salida para la carrera esprint que se llevará a cabo ese mismo día y el Gran Premio del domingo.

De vuelta a la competición tras lesionarse a finales de septiembre en una caída en Japón, Jorge Martín, campeón del mundo el año pasado, terminó la sesión en la vigesimosegunda posición.

El español de Aprilia, que se perdió 14 de las 22 pruebas este año, busca principalmente sumar "vueltas y recopilar información" para la próxima temporada, más que obtener un buen resultado este fin de semana.

El domingo recibirá una penalización de un doble "long-lap" (dos vueltas alargadas del circuito), tras haber sido declarado culpable del accidente que causó su caída, así como la de su compañero de equipo Marco Bezzecchi en el trazado nipón.

El ya campeón del mundial y actualmente lesionado, Marc Márquez (Ducati) no se desplazó a Valencia.

- Clasificación de los ensayos de clasificación del Gran Premio de Valencia de MotoGP este viernes:

1. Pedro Acosta (ESP/KTM) en 1:29.240 (Q)

2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) a 0.053 (Q)

3. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.185 (Q)

4. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.233 (Q)

5. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.315 (Q)

6. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.316 (Q)

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.353 (Q)

8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.357 (Q)

9. Joan Mir (ESP/Honda) 0.394 (Q)

10. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.433 (Q)

11. Brad Binder (RSA/KTM) 0.489

12. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.566

13. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0.592

14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.593

15. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.651

16. Luca Marini (ITA/Honda) 0.656

17. Alex Rins (ESP/Yamaha) 0.759

18. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 0.907

19. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.997

20. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 1.027

21. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 1.064

22. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 1.164

23. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 1.289

24. Nicolo Bulega (ITA/Ducati) 1.312

./bds/hdy/bde/rsc/dam