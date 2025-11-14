Acosta domina ensayos clasificatorios del GP de Valencia de MotoGP
El español Pedro Acosta logró este viernes el mejor tiempo en los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Valencia, la 22ª y última prueba...
- 1 minuto de lectura'
El español Pedro Acosta logró este viernes el mejor tiempo en los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Valencia, la 22ª y última prueba de la temporada de MotoGP.
Bajo temperaturas óptimas - 23 grados de media- y con las tribunas del circuito Ricardo Tormo lejos de estar llenas, el piloto de KTM superó a los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia) y Franco Morbidelli (Ducati-VR46).
El español Álex Márquez (Ducati-Gresini), que ya tiene asegurado el subcampeonato, obtuvo la cuarta mejor marca.
Los pilotos que consiguieron los diez mejores tiempos participarán directamente en la Q2, la segunda parte de las clasificaciones que determinará el sábado las doce primeras posiciones en la parrilla de salida para la carrera esprint que se llevará a cabo ese mismo día y el Gran Premio del domingo.
De vuelta a la competición tras lesionarse a finales de septiembre en una caída en Japón, Jorge Martín, campeón del mundo el año pasado, terminó la sesión en la vigesimosegunda posición.
El español de Aprilia, que se perdió 14 de las 22 pruebas este año, busca principalmente sumar "vueltas y recopilar información" para la próxima temporada, más que obtener un buen resultado este fin de semana.
El domingo recibirá una penalización de un doble "long-lap" (dos vueltas alargadas del circuito), tras haber sido declarado culpable del accidente que causó su caída, así como la de su compañero de equipo Marco Bezzecchi en el trazado nipón.
El ya campeón del mundial y actualmente lesionado, Marc Márquez (Ducati) no se desplazó a Valencia.
- Clasificación de los ensayos de clasificación del Gran Premio de Valencia de MotoGP este viernes:
1. Pedro Acosta (ESP/KTM) en 1:29.240 (Q)
2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) a 0.053 (Q)
3. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.185 (Q)
4. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.233 (Q)
5. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.315 (Q)
6. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.316 (Q)
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.353 (Q)
8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.357 (Q)
9. Joan Mir (ESP/Honda) 0.394 (Q)
10. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.433 (Q)
11. Brad Binder (RSA/KTM) 0.489
12. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.566
13. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0.592
14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.593
15. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.651
16. Luca Marini (ITA/Honda) 0.656
17. Alex Rins (ESP/Yamaha) 0.759
18. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 0.907
19. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.997
20. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 1.027
21. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 1.064
22. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 1.164
23. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 1.289
24. Nicolo Bulega (ITA/Ducati) 1.312
./bds/hdy/bde/rsc/dam
- 1
Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”
- 2
Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música
- 3
Trump hace valer su rescate a Milei
- 4
María Belén Ludueña: de la tan deseada maternidad a cómo se siente y su desafiante debut en las tardes de eltrece