Acosta gana el esprint de MotoGP que abre la temporada tras penalización a Márquez

El piloto español Pedro Acosta ganó la carrera esprint del MotoGP que abre la temporada en Tailandia este sábado, después de que el campeón defensor, su compatriota Marc Márquez, se viera obligado a bajar un puesto debido a una penalización.

Márquez, de Ducati, persigue su octavo título mundial y parecía que iba a conseguir otra victoria en Buriram cuando Marco Bezzecchi, que salía desde la pole, se estrelló en la segunda vuelta.

Acosta obligó a su compatriota a librar una dura batalla y se alzó con la victoria cuando Márquez fue sancionado por una maniobra ilegal.

Tras la carrera, Márquez felicitó deportivamente a su compatriota y aceptó la decisión de los jueces: "Decide la dirección de la carrera, yo sólo tengo que acatar las normas".

Acosta terminó 0,108 segundos por delante de Márquez para conseguir su primera victoria en una carrera esprint, mientras que Raúl Fernández, de Trackhouse, quedó en tercer lugar.

Bezzecchi llegó a la carrera en plena forma, tras haber encabezado las tablas de tiempos en las tres sesiones de entrenamientos y terminar primero en la clasificación.

Pero también había habido señales de advertencia, ya que el italiano sufrió una fuerte caída al final de la clasificación.

Márquez salió desde la segunda posición de la parrilla y luchó codo a codo con Bezzecchi hasta que el italiano se salió en la segunda vuelta.

Acosta, que partió desde la sexta posición, remontó para desafiar a Márquez y ambos continuaron luchando hasta que la maniobra prohibida de un Márquez siempre muy agresivo zanjó el resultado.

- Contento pese a la sanción -

"Cada vez que Pedro me atacaba, yo iba a por él en la siguiente curva. Lamentablemente me sancionaron, pero nueve puntos, carrera limpia después de la lesión, no está mal. Estoy contento", se conformó Márquez.

El veterano piloto español, de 33 años, admitió el pasado jueves admitió que aún no se encuentra en plena forma tras la operación de hombro a al que se sometió hace unos meses y que le impidieron correr las últimas cuatro carreras del campeonato pasado.

El joven Acosta, que a sus 21 años está llamado a ser una de las estrellas de MotoGP en los próximos años, también se mostró muy contento de haber luchado de tú a tú con Márquez: "Es verdad que quizá no me siento como un ganador porque él me dejó pasar, pero en cualquier caso tenemos una oportunidad mañana" de victoria en el Gran Premio, declaró.

Ai Ogura, de Trackhouse, terminó cuarto; Jorge Martín, de Aprilia, quinto; y Brad Binder, de KTM, sexto.