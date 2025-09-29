ACS aclara su desvinculación de las actividades en los asentamientos israelíes
29 sep (Reuters) - ACS:
* DECLARÓ EL viernes que, en respuesta a la publicación por parte de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas de una lista de empresas que actualmente operan en asentamientos israelíes, la empresa SEMI, mencionada en dicha publicación, fue vendida en 2021 y, por tanto, no forma parte del Grupo ACS
* ACS no desarrolla ninguna actividad en Israel ni en los asentamientos israelíes
* La inclusión de ACS en la lista de empresas que operan actualmente en asentamientos israelíes del informe de la ONU es incorrecta
* Ha solicitado formalmente a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que retire a la empresa de la lista y de cualquier publicación relacionada
