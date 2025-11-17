ACS acuerda vender un negocio de UGL a Sojitz por 560 millones de euros, según El Economista

MADRID, 17 nov (Reuters) - La constructora española ACS ha acordado vender el negocio de transporte de su filial australiana UGL a la empresa japonesa Sojitz Corporation por más de $560 millones de euros (US$650 millones), informó el diario español El Economista, que basa su información en fuentes conocedoras de las conversaciones.

ACS no quiso hacer comentarios, mientras que Sojitz no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Se espera que la operación se cierre antes de finales de este año o principios de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias, según el periódico.

La filial australiana de ACS, CIMIC Group, contrató a Macquarie Capital a principios de este año para explorar la venta de su negocio de transporte UGL, añadió El Economista. (Información de Corina Pons; edición de Emelia Sithole-Matarise; edición en español de Jorge Ollero Castela)