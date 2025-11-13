ACS y BlackRock cerrarán un acuerdo de centros de datos por US$27.000 millones, según medio

MADRID, 13 nov (Reuters) - El grupo español ACS está a punto de cerrar una alianza de 23.000 millones de euros (US$26.800 millones) con Global Infrastructure Partners, de BlackRock, para desarrollar centros de datos, informó el jueves el diario Expansión, que basa su información en fuentes del mercado no identificadas.

Según este acuerdo, la gestora de activos estadounidense GIP tomará una participación del 50% en la filial ACS Digital & Energy, dijo Expansión, consistente en 5.000 millones de euros en capital social, que se aportarán progresivamente, y 18.000 millones de euros en deuda.

ACS y BlackRock no quisieron hacer comentarios, mientras que GIP no respondió de inmediato a las peticiones de Reuters para hacer comentarios.

Esta información llega en un momento en el que la creciente demanda de computación de inteligencia artificial (IA) y la limitada capacidad energética están impulsando las valoraciones de la infraestructura digital a niveles récord.

ACS tenía como objetivo que su negocio de centros de datos alcanzara una valoración de entre 3.000 y 5.000 millones de euros en 2030. La supuesta asociación con GIP la situaría en la parte alta de ese rango.

La constructora española tiene previsto actualizar su estrategia de centros de datos en una jornada de inversores el viernes.

GIP, que gestiona más de US$180.000 millones en activos en todo el mundo, participó el mes pasado en la adquisición por US$40.000 millones de la empresa estadounidense de centros de datos Aligned, junto con Microsoft y Nvidia.

Las grandes empresas tecnológicas van camino de gastar US$400.000 millones en infraestructuras de IA este año, según estimaciones de Morgan Stanley.

(1 dólar = 0,8575 euros)

(Información de David Latona; información adicional de Corina Pons; edición de Jesús Aguado y Louise Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)