ACS y BlackRock lanzan una empresa conjunta de centros de datos por valor de €2.000 millones

MADRID, 14 nov (Reuters) - La española ACS y Global Infrastructure Partners, de BlackRock, han creado una empresa conjunta para desarrollar una cartera inicial de centros de datos por valor de 2.000 millones de euros (US$2.330 millones) y 1,7 gigavatios, dijo el viernes la empresa española.

Ambas compañías tendrán una participación del 50% en la empresa conjunta, dijo ACS. La transacción proporcionará a ACS una plusvalía de 100 millones, añadió.

La nueva plataforma de desarrollo incluirá la actual cartera de activos de centros de datos que ACS está desarrollando en Europa, Estados Unidos y Australia tras su reciente enfoque en la construcción de infraestructuras para satisfacer la creciente demanda de inteligencia artificial y computación en la nube.

ACS dijo que también está revisando una cartera de proyectos potenciales que superan los 11 GW en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico que formarán parte de la empresa conjunta.

Según los términos del acuerdo, los socios invertirán aproximadamente 1.000 millones de euros, más un pago inicial variable de hasta 1.000 millones de euros en función de una serie de hitos vinculados a la comercialización de los proyectos.

También podría obtenerse un pago contingente adicional de hasta 200 millones de euros de los proyectos actualmente en análisis, dijo ACS.

ACS afirmó que ha construido más de 5,5 GW de capacidad de centros de datos.

La noticia llega después de que el periódico Expansión informara de que las empresas estaban cerca de alcanzar un acuerdo al respecto.

Según Expansión, el acuerdo de asociación podría alcanzar un valor de 23.000 millones de euros, consistentes en 5.000 millones de euros en capital propio que se aportarían progresivamente, y 18.000 millones de euros en deuda.

