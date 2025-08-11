ACS y Vinci firman un acuerdo para solventar las provisiones de la venta de Cobra

11 ago (Reuters) - ACS Actividades de Construcción y Servicios SA:

* El viernes firmó con Vinci un acuerdo para solventar definitivamente algunas de las provisiones recogidas en el acuerdo de venta de la mayor parte del Grupo Industrial de ACS (en adelante Cobra) suscrito el 31 de diciembre de 2021.

* El suplemento de precio a pagar por cada medio MW de energía renovable desarrollado por Cobra queda fijado en un total de 380 millones.

* Ambas partes dan por terminado su acuerdo de joint venture para la explotación conjunta de proyectos de energía renovable.

* Ninguno de los acuerdos alcanzados tendrá impacto significativo en las cuentas del Grupo ACS.

