Bajo el título 'Take my voice', la Federación Internacional ActionAid y la agencia de publicidad Sra.Rushmore han lanzado un mensaje con el propósito de sumar voces para que el alto al fuego en Gaza sea una realidad.

A través de esta pieza audiovisual, difundida internacionalmente, se hace un llamamiento a pasar a la acción para dar voz a quienes no la tienen y para pedir el fin de una guerra que se ha cobrado más vidas infantiles que todos los conflictos mundiales de este año.

La directora de ActionAid España, Cristina Muñoz, ha subrayado la necesidad "de sumar todas las voces y hacerse oír muy alto para detener esta masacre". "Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para sentar a las partes a la mesa y acabar con décadas de ocupación y sufrimiento", ha argumentado.

Para ActionAid, un alto el fuego permanente es imperativo para asegurar la supervivencia de 2,2 millones de personas.

La realizadora y guionista del spot, Ana García Rico, ha subrayado la importancia de "de tener voz y poder ser escuchados". "Aunque parezca que no podemos hacer nada, tenemos muchísimo más poder del que pensamos, desde nuestra posición privilegiada. El bombardeo en Gaza tiene que acabar. He ido personalmente a todas las manifestaciones y me ha marcado mucho oír cómo tantas voces se quedaban roncas, muchas de ellas palestinas. Voces rotas, desoladoras y llenas de rabia y dolor", ha lamentado.

La campaña llegará a los 48 países miembros de ActionAid, incluyendo España, así como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Brasil, Kenia o India, ente otros.

Esta iniciativa se suma al resto de llamamientos internacionales que están promoviendo organizaciones de la sociedad civil para urgir a la comunidad internacional a que consiga un alto al fuego permanente en Gaza.

"Ha sido increíble la cantidad de talento que hemos podido juntar para rodar esta pieza. Gente que lo ha dado todo por la causa, trabajando gratuitamente. Es muy emocionante", ha subrayado Ana García Rico.