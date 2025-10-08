Activa el Meteocam en fase de alerta para las provincias de Cuenca y Albacete por fuertes lluvias y tormentas

CUENCA, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 16.00 horas de este miércoles, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Cuenca y Albacete.

La activación de este Plan se ha decretado tras los avisos elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de nivel naranja por fuertes lluvias, en las comarcas de La Mancha conquense y la Serranía, ambas en la provincia de Cuenca, con precipitaciones acumuladas en una hora de 30 milímetros.

También hay avisos amarillos por lluvias en la provincia de Albacete, en las comarcas de Hellín-Almansa y La Mancha, con precipitaciones acumuladas en una hora con 15 milímetros, ha informado la Junta en nota de prensa.

Para todas estas comarcas de las provincias de Albacete y Cuenca, Aemet también ha emitido avisos de nivel amarillo por tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo, no descartándose que localmente sea de gran tamaño.

Todos los avisos tienen como hora de inicio las 17.00 horas.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección el Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

En este sentido, la activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.

De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias.

CONSEJOS ANTE FUERTES LLUVIAS Y TORMENTAS

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, se va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua.

Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua.

En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendidos por una riada.

Finalmente se deben evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía. Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.