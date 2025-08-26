Activada la alerta roja por riesgo de incendios en siete zonas de las provincias de Zaragoza y Huesca

ZARAGOZA, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha activado para este martes, 26 de agosto, el nivel de alerta rojo por peligro de incendios forestales en siete zonas de meteoalerta, situadas todas ellas en las provincias de Zaragoza y Huesca. En concreto, la alerta afecta al Prepirineo Occidental, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Muelas del Ebro (Alcubierre, Valmadrid y Zuera) y Depresión del Jalón, ha informado el Gobierno de Aragón, que ha alertado de que la disponibilidad de combustible muerto sigue siendo alta en aquellas zonas que no han recibido precipitaciones en los últimos días.

En cuanto a la posible propagación, se pueden esperar incendios de superficie de intensidad media-alta y los principales factores de propagación serían la topografía y el viento asociado a tormentas.

Pese a la mejora en las condiciones meteorológicas derivada de las lluvias recientes y del descenso de las temperaturas, el peligro de incendios continúa siendo significativo.

Por ello, desde el Gobierno autonómico, han recordado a la ciudadanía la necesidad de mantener la máxima prudencia en cualquier actividad que se realice en el medio natural.

En el nivel de alerta rojo se establecen las siguientes prohibiciones, entre ellas, encender fuego en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos; encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales.

También, arrojar o abandonar objetos en combustión.

Asimismo, se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas, con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, de los siguientes casos: el uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas; las labores de cosecha y empacado de cereal.