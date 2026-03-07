Activado el protocolo contra racismo en un partido de segunda división en España

Un nuevo incidente racista marcó este sábado la jornada en el fútbol español, esta vez en un partido de la segunda división entre la Real Sociedad B y el Castellón, que estuvo interrumpido brevemente después de que el jugador japonés Kazunari Kita acusara a un rival de haberle insultado.

El árbitro activó el protocolo antirracista, cruzando sus brazos en el final del partido, después de haber recibido las quejas de Kita.

Según el informe arbitral, Kazunari Kita se dirigió al árbitro afirmando que el jugador rival Alberto Jiménez le había llamado "Puto chino", aunque "Ningún integrante del equipo arbitral" escuchó esos insultos.

La semana pasada hubo un incidente similar durante un partido de la primera división española entre el Elche y el Espanyol, que estuvo interrumpido después de que el jugador internacional marroquí Omar El Hilali se quejara de haber sido insultado por el rival Rafa Mir, un jugador que por otra parte se encuentra acusado de violación.