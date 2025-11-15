Actividad comercial de Kugler, exgobernadora de Fed, es sometida a escrutinio: documentos
- 1 minuto de lectura'
Por Michael S. Derby
NUEVA YORK, 15 de noviembre (Reuters) - Adriana Kugler, gobernadora de la Reserva Federal que dimitió abruptamente de su cargo en agosto, presentó un formulario de información financiera sobre inversiones que el responsable de ética del banco central se negó a certificar.
El formulario presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental y hecho público el sábado señalaba una actividad comercial inadvertida del marido de Kugler que estaba prohibida por las normas éticas del banco central.
Los problemas con las operaciones de su cónyuge aparecieron en su declaración anual del año pasado. El documento hecho público el sábado, del que informó por primera vez el New York Times, también señalaba que el asunto había sido remitido al Inspector General de la Reserva Federal, un organismo interno de vigilancia.
(Reportaje de Michael S. Derby; Editado en español por Juana Casas)
- 1
Los Pumas vs. Escocia, por un test match internacional: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos
- 3
Investigaban a una banda por sus presuntos vínculos con Al-Qaeda y descubrieron una red de tráfico de personas
- 4
Una turista rusa forcejeó con dos motochorros que intentaron robarle el celular y logró retener a uno