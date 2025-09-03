Actividad del sector servicios en China alcanza en agosto su nivel más alto en 15 meses

Por Liangping Gao y Ryan Woo

PEKÍN, 3 sep (Reuters) - La actividad del sector servicios en China creció en agosto al ritmo más rápido de los últimos 15 meses, impulsada por una mayor demanda interna y un repunte de los pedidos del exterior, según mostró el miércoles una encuesta del sector privado.

El RatingDog China General Services PMI, compilado por S&P Global, subió a 53,0 en agosto desde 52,6 en julio, el más alto desde mayo de 2024. La marca de 50 puntos separa la expansión de la contracción.

El repunte coincidió en líneas generales con el PMI de servicios oficial, que subió hasta 50,5 desde 50,0 en julio.

El índice de RatingDog se considera un mejor indicador de los proveedores de servicios más pequeños y orientados a la exportación en de la costa este de China, mientras que el PMI oficial sigue principalmente a las grandes y medianas empresas, incluidas las empresas estatales.

La economía china ha tenido dificultades para recuperar el impulso en el contexto de la prolongada crisis del sector inmobiliario, la escasa confianza de los hogares y la debilidad de la inversión privada. Pekín ha introducido medidas para impulsar el consumo interno y frenar la guerra de precios, pero estos esfuerzos aún no han dado resultados significativos.

(Reporte de Liangping Gao y Ryan Woo; edición de Sam Holmes; editado en español por Tomás Cobos)