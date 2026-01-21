Actividad económica de Argentina cae 0,3% en noviembre: Indec

BUENOS AIRES, 21 ene (Reuters) - La actividad económica de Argentina (EMAE) cedió un 0,3% interanual en noviembre, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato muy por debajo de lo esperado por analistas consultados por Reuters.

Un reciente sondeo estimaba un alza del 1,7% para el EMAE del undécimo mes de 2025.

En la medición desestacionalizada, el EMAE cayó también un 0,3% en noviembre respecto de octubre y el indicador tendencia se mantuvo sin cambio, agregó el Indec.

El referencial EMAE es considerado un dato relevante ya que adelanta la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB).

- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)