Actividad económica de Argentina habría avanzado 1,7% interanual en noviembre

Por Hernán Nessi

BUENOS AIRES, 20 ene (Reuters) - El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Argentina habría anotado una mejora del 1,7% interanual en noviembre, con lo que reflejaría su segundo mes consecutivo de desaceleración, según la mediana de un sondeo de Reuters.

Argentina, tercera economía de América Latina, registró un avance interanual del EMAE de 4,8% en septiembre y del 3,2% en octubre. Pese a la disminución observada la nación sudamericana no anota resultados negativos en ningún mes del 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las proyecciones entre 12 analistas locales y extranjeros también arrojaron un avance promedio de igual porcentaje para la variación interanual del EMAE del undécimo mes del 2025.

"La medición interanual muestra una suba de 1,6%, desacelerando respecto de las cifras pasadas, destacándose la merma de la industria y la del comercio", expresó la consultora Orlando Ferreres & Asociados.

El EMAE es considerado un indicador relevante para economistas y empresarios ya que adelanta el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB).

Las estimaciones de los analistas encuestados oscilaron entre una variación mínima nula y una máxima de 3,1% para el resultado del EMAE de noviembre.

"A pesar del registro decepcionante de noviembre, las perspectivas para 2026 son positivas", añadió Ferreres.

Y explicó que "el mayor orden tanto a nivel macroeconómico como a nivel político, junto con el avance de la agenda de reformas del gobierno nacional, debería redundar en una baja del riesgo país, en mayores niveles de inversión y de acceso al crédito y en mejores ingresos de las familias, impulsando la actividad económica".

El Indec dará a conocer el dato oficial del EMAE de noviembre el miércoles por la tarde (1900 GMT). (Reporte de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)