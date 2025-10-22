Actividad económica de Argentina sube 2,4% en agosto: INDEC
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BUENOS AIRES, 22 oct (Reuters) - La actividad económica de Argentina (EMAE) subió un 2,4% interanual en agosto, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato en línea con lo esperado entre analistas.
Un sondeo de Reuters estimaba un incremento del 2,5% para el EMAE del octavo mes del año.
En la medición desestacionalizada, el EMAE de agosto subió un 0,3% respecto del mes previo y el indicador tendencia ciclo bajó un leve 0,1%, agregó el ente de estadísticas.
El referencial EMAE es considerado un dato relevante ya que adelanta la trayectoria del PIB.
- Para más información ver (Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)
Otras noticias de Actualidad Económica
Más leídas
- 1
El embajador de Suecia en la Argentina reveló qué talentos necesitan y cómo buscar trabajo allá
- 2
Ni pileta ni spa: crean un proyecto inmobiliario top con un amenity impensado para los argentinos
- 3
Adabel Guerrero sorprendió al revelar a quién hubiese elegido para sus escenas íntimas en la serie En el barro
- 4
Reacciones del arco político a la renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería