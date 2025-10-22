LA NACION

Actividad económica de Argentina sube 2,4% en agosto: INDEC

BUENOS AIRES, 22 oct (Reuters) - La actividad económica de Argentina (EMAE) subió un 2,4% interanual en agosto, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato en línea con lo esperado entre analistas.

Un sondeo de Reuters estimaba un incremento del 2,5% para el EMAE del octavo mes del año.

En la medición desestacionalizada, el EMAE de agosto subió un 0,3% respecto del mes previo y el indicador tendencia ciclo bajó un leve 0,1%, agregó el ente de estadísticas.

El referencial EMAE es considerado un dato relevante ya que adelanta la trayectoria del PIB.

- Para más información ver (Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)

