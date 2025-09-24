Actividad económica de Argentina sube 2,9% en julio: Indec

BUENOS AIRES, 24 sep (Reuters) - La actividad económica de Argentina (EMAE) creció un 2,9% interanual en julio, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato por debajo de lo esperado entre analistas.

Un sondeo de Reuters estimaba un incremento del 3,3% para el EMAE del séptimo mes del año, en un contexto de clara desaceleración de la actividad en comparación al salto interanual corregido del 6,1% en junio pasado.

En la medición desestacionalizada, el EMAE de julio bajó un 0,1% respecto de junio y el indicador tendencia ciclo se mantuvo sin variantes, agregó el ente de estadísticas.

El referencial EMAE es considerado un dato relevante ya que adelanta la trayectoria del PBI.

- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)