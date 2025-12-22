Actividad económica de Argentina sube 3,2% en octubre: Indec

BUENOS AIRES, 22 dic (Reuters) - La actividad económica de Argentina (EMAE) subió un 3,2% interanual en octubre, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato en línea a lo esperado por analistas consultados por Reuters.

Un reciente sondeo estimaba un alza del 3,3% para el EMAE del décimo mes de 2025.

En la medición desestacionalizada, el EMAE cayó un 0,4% en octubre respecto de septiembre y el indicador tendencia ciclo se mantuvo estable, agregó el INDEC.

El referencial EMAE es considerado un dato relevante ya que adelanta la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB).

