Actividad económica de Argentina sube 3,5% en diciembre: Indec

BUENOS AIRES, 24 feb (Reuters) - La actividad económica de Argentina (EMAE) mejoró un 3,5% interanual en diciembre y finalizó 2025 con alza del 4,4%, dijo el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato de diciembre se ubicó muy por arriba a lo esperado por analistas en un sondeo realizado por Reuters que estimaba un crecimiento del 0,5% para el EMAE interanual.

En la medición desestacionalizada, el EMAE subió un 1,8% en diciembre respecto de noviembre y el indicador tendencia mejoró un 0,3%, agregó el INDEC.

El referencial EMAE es considerado un dato relevante ya que adelanta la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB).

