Actividad económica de Argentina sube 5% en septiembre: Indec
LA NACION
BUENOS AIRES, 25 nov (Reuters) - La actividad económica de Argentina (EMAE) creció un 5% interanual en septiembre, dijo el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato mucho mejor a lo esperado entre analistas.
Un sondeo de Reuters estimaba un incremento del 2,2% para el EMAE del noveno mes del año.
En la medición desestacionalizada, el EMAE de septiembre subió 0,5% respecto del mes previo y el indicador tendencia ciclo ganó un 0,1%, agregó el ente de estadísticas.
El referencial EMAE es considerado un dato relevante ya que adelanta la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB).
- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)
