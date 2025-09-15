Actividad económica de Brasil cae más de lo previsto en julio

BRASILIA, 15 sep (Reuters) - La actividad económica de Brasil disminuyó más de lo esperado en julio, marcando una tercera caída mensual consecutiva, mostró el lunes un índice del banco central, destacando una desaceleración en la mayor economía de América Latina mientras los costos de endeudamiento se mantienen altos.

El índice IBC-Br, una aproximación al Producto Interno Bruto, cayó un 0,5% en julio respecto al mes anterior en términos desestacionalizados, frente a la caída del 0,2% esperada en un sondeo de Reuters.

El índice incorpora las estimaciones del banco central para la agricultura, la industria y los servicios, junto con los impuestos relacionados con la producción, todos los cuales registraron lecturas negativas en el mes.

El índice subió un 3,5% en los 12 meses transcurridos hasta julio, según datos desestacionalizados.

La tasa Selic de referencia de Brasil se sitúa en el 15%, cerca de su nivel más alto en dos décadas, mientras las autoridades intentan frenar una inflación anual que ha superado sistemáticamente el objetivo del 3%.

El banco central anunciará su próxima decisión de política monetaria el miércoles y los mercados esperan que las tasas se mantengan sin cambios, en línea con las previsiones anteriores.

El viernes, el ministerio de Hacienda recortó su previsión de crecimiento del PBI para 2025 del 2,5% al 2,3%, alegando unos resultados del segundo trimestre peores de lo esperado y la presión de las elevadas tasas de interés. (Reporte de Marcela Ayres; edición de Aidan Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)