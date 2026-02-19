(Reformulación con más datos, contexto y cita de economista.)

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 19 feb (Reuters) -

La actividad económica de Brasil ‌creció un 2,5% ‌en ⁠2025, según datos del Banco Central publicados el jueves, lo que supone una desaceleración con respecto al ritmo del año anterior, pero vuelve a ​superar las ⁠previsiones ⁠iniciales gracias al auge del sector agrícola.

La lectura se basó en el índice IBC-Br ​del Banco Central, ampliamente considerado como un indicador del Producto Interno Bruto. El indicador ‌se compila a partir de estimaciones de ​la agricultura, la industria y los servicios, ​así como de los impuestos relacionados con la producción.

Sin ajustar estacionalmente, y excluyendo el fuerte aumento del 13,1% en la agricultura, el índice habría subido un 1,8% en 2025.

Las cifras oficiales del PIB se darán a conocer el 3 de marzo.

Los economistas encuestados semanalmente por ​el Banco Central prevén una expansión del PIB del 2,3% para 2025, lo que supone una desaceleración con respecto ⁠al 3,4% registrado el año anterior, en un contexto de tasas de interés muy restrictivas destinadas a frenar ‌las presiones inflacionarias.

Sin embargo, a principios de 2025, los economistas habían pronosticado un aumento del PIB más modesto del 2,0%.

El Banco Central detuvo en julio un agresivo ciclo de endurecimiento monetario que había elevado el tipo de referencia Selic en 450 puntos básicos y, desde entonces, lo ha mantenido sin cambios en el 15%, su nivel más ‌alto en casi dos décadas.

Los responsables de política monetaria anunciaron un próximo ciclo de ⁠relajación a partir del mes que viene.

"La actividad terminó 2025 con una ‌nota débil, lo que refuerza los argumentos a favor de una ⁠relajación", dijo Andrés Abadia, economista jefe para Latinoamérica de ⁠Pantheon Macroeconomics, en una nota a sus clientes, señalando que la actividad se estabilizaba en niveles bajos tras una desaceleración a mediados de año en todos los sectores.

En diciembre, el índice IBC-Br cayó un 0,2% ajustado estacionalmente con respecto al mes anterior, una ‌caída menor que el descenso del 0,5% ​previsto por los economistas encuestados por Reuters.

En el cuarto trimestre, el índice subió un 0,4% con respecto a los tres meses anteriores, con lecturas positivas en todos los sectores excepto en la industria, según datos ‌del Banco Central. (Reporte de Marcela Ayres; edición en Español de Manuel Farías)