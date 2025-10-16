Actividad económica de Brasil sube menos de lo esperado en agosto

BRASILIA, 16 oct (Reuters) - La actividad económica de Brasil aumentó menos de lo esperado en agosto, mostraron el jueves datos del banco central, mientras un creciente coro de economistas anticipa una desaceleración más pronunciada en medio de una política monetaria restrictiva.

El índice IBC-BR, considerado como una aproximación del Producto Interior Bruto (PIB), subió un 0,4% en agosto respecto al mes anterior, mientras que los economistas encuestados por Reuters esperaban una expansión del 0,6%.

Los responsables a cargo de la política monetaria brasileña han subrayado que la economía latinoamericana se está enfriando como se esperaba, al tiempo que mantienen el tipo Selic de referencia en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas.

Siguen insistiendo en la necesidad de un periodo prolongado de estabilidad para reducir la inflación hasta el objetivo del 3%.

El miércoles, Paulo Picchetti, director de asuntos internacionales del banco central, descartó la perspectiva de una recesión.

Por el contrario, algunos políticos y economistas han advertido de una fuerte desaceleración, y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ha argumentado que los costos de endeudamiento siguen siendo excesivamente restrictivos, a pesar de reconocer el miércoles que la inflación subyacente sigue siendo elevada y que el banco central está actuando en consecuencia.

El índice IBC-Br, que incorpora las estimaciones del banco central para la agricultura, la industria y los servicios junto con los impuestos relacionados con la producción, mostró que sólo el sector agrícola se contrajo en agosto, cayendo un 1,9% respecto a julio.

El índice aumentó un 3,2% en los 12 meses transcurridos hasta agosto, según datos desestacionalizados. (Reporte de Marcela Ayres; edición de Toby Chopra, Kirsten Donovan. Editado en español por Natalia Ramos)