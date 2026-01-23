Actividad económica de Colombia acelera expansión en noviembre

BOGOTÁ, 23 ene (Reuters) - La actividad económica de Colombia se expandió un 3,08% interanual en noviembre, levemente mejor que el mes previo, impulsada por crecimientos en los sectores financiero, de la administración pública y de seguros, informó el viernes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE)

La variación del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) en el undécimo mes del año pasado se ubicó por encima del crecimiento de 3,0% interanual en octubre último y de la expansión de 0,37% interanual en noviembre de 2024

Las actividades primarias, que incluyen las agropecuarias y la explotación de minas y canteras, decrecieron un 0,09% interanual en noviembre; mientras que las secundarias, que abarcan las industrias manufactureras y de construcción, bajaron un 0,08% interanual, precisó el DANE en un comunicado

Por su parte, las actividades terciarias, que agrupan la administración pública, los servicios financieros y de seguros, el suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado y distribución de agua, se expandieron un 4,22% interanual en el mes reportado

Entre enero y noviembre, el ISE acumuló un alza de 2,86%, superior al 1,47% en igual período del año 2024

El equipo técnico del Banco Central y el Ministerio de Hacienda proyectan que la cuarta economía de América Latina creció un 2,6% en 2025 (Luis Jaime Acosta)