Actividad económica de Colombia desacelera expansión en octubre

BOGOTÁ, 18 dic (Reuters) - La actividad económica de Colombia se expandió un 2,95% interanual en octubre, una moderación frente al mes anterior, debido a menores crecimientos en los sectores minero y petrolero, así como en las industrias manufactureras y de construcción, informó el jueves el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

La variación del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) en el décimo mes se ubicó por debajo del crecimiento de 3,98% interanual en septiembre y de la expansión de 3,70% interanual en octubre del año pasado.

Las actividades primarias, que incluyen las agropecuarias y la explotación de minas y canteras, crecieron un 0,35% interanual en agosto; mientras que las secundarias, que abarcan las industrias manufactureras y de construcción, se expandieron un 0,83% interanual, precisó el DANE en un comunicado.

Por su parte, las actividades terciarias, que agrupan la administración pública, los servicios financieros y de seguros, el suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado y distribución de agua, se expandieron un 3,87% interanual en el mes reportado.

Entre enero y octubre, el ISE acumuló un alza de 2,83%, superior al 1,59% en igual periodo del año pasado.

El equipo técnico del Banco Central como el Ministerio de Hacienda proyectan un crecimiento de la cuarta economía de América Latina de un 2,6% para 2025. (Reporte de Nelson Bocanegra, Editado por Manuel Farías)