Actividad económica de Colombia modera crecimiento en agosto a su menor nivel en cuatro meses

BOGOTÁ, 20 oct (Reuters) - La actividad económica de Colombia creció 1,98% interanual en agosto, su menor nivel en los últimos cuatro meses, debido a contracciones en los sectores minero y petrolero, así como en las industrias manufactureras y de construcción, informó el lunes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

La variación del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) en el octavo mes se ubicó por debajo del crecimiento de 4,37% interanual en julio, aunque mejor que la expansión de 1,44% interanual en agosto del año pasado.

Las actividades primarias, que incluyen las agropecuarias y la explotación de minas y canteras, decrecieron un 2,04% interanual en agosto; mientras que las secundarias, que incluyen las industrias manufactureras y de construcción, se contrajeron un 0,57% interanual, precisó el DANE en un comunicado.

En contraste, las actividades terciarias, que agrupan la administración pública, los servicios financieros y de seguros, el suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado y distribución de agua, se expandieron un 3,31% interanual en el mes reportado.

Entre enero y agosto, el ISE acumuló un alza de 2,61%, superior al 1,44% en igual periodo del año pasado.

Tanto el equipo técnico del Banco Central como el Ministerio de Hacienda proyectan un crecimiento de la cuarta economía de América Latina de un 2,7% para 2025. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)