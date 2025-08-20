LA NACION

Actividad económica de la Argentina crece 6,4% en junio: Indec

BUENOS AIRES, 20 ago (Reuters) - La actividad económica de Argentina (EMAE) subió un 6,4% interanual en junio, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato en línea con lo esperado entre analistas.

Mediante un reciente sondeo de Reuters se estimaba un incremento del 6,4% para el EMAE del sexto mes del año.

En la medición desestacionalizada el EMAE de junio bajó un 0,7% respecto de mayo y el indicador tendencia ciclo mejoró un 0,3%, agregó el ente de estadísticas.

El referencial EMAE es considerado un dato relevante ya que adelanta la trayectoria del PBI.

