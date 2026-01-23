Actividad económica de México cae en noviembre alimentando cautela sobre nuevos recortes tasa clave

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ene (Reuters) - La actividad económica de México se contrajo inesperadamente en noviembre, mostraron el viernes cifras oficiales, reforzando las expectativas de que el banco central podría poner en pausa su ciclo de recortes a la tasa clave de interés

El Índice General de Actividad Económica (IGAE) descendió un 0.2% frente a octubre, cuando registró una expansión del 1.0%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Analistas anticipaban que acelerara su ritmo a un 0.3% en el periodo

A tasa interanual, el IGAE cayó un 0.1%, incumpliendo también con las expectativas de un crecimiento del 1.0%

"La actividad se mantiene moderada, incluso con los recortes de tasas de interés en curso", escribió Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, en una nota de análisis

"Los niveles de actividad son inconsistentes con una recuperación robusta, lo que justifica una política monetaria cautelosa en lugar de un cambio hacia una política expansiva", agregó

La divulgación de los débiles datos sigue a la decisión de Banco de México de diciembre de reducir la tasa referencial en 25 puntos básicos, su decimotercer recorte desde que inició un ciclo de suavización monetaria a inicios de 2024

Sin embargo, miembros de la junta de Gobierno han señalado desde entonces una mayor cautela y se espera ampliamente que la entidad mantenga estable el costo de los créditos en su próxima reunión del 5 de febrero. (Reporte de Aida Peláez-Fernández y Noé Torres)