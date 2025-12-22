Actividad económica de México repunta en octubre, pero persisten desafíos

CIUDAD DE MÉXICO, 22 dic (Reuters) - La economía de México se expandió en octubre, recuperándose de una contracción el mes anterior, impulsada por un avance de todos sus componentes, aunque analistas dijeron que las perspectivas siguen siendo desafiantes.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 1%, según datos desestacionalizados, en comparación con una caída del 0.4% registrada en septiembre. El despunte intermensual superó el 0.5% previsto por analistas en un sondeo de Reuters.

El avance estuvo encabezado por un incremento del 1.4% en el sector primario -que incluye la agricultura, la pesca y la ganadería- y del 1.2% en el terciario -que abarca los servicios-.

Las actividades secundarias -que engloban las manufacturas, la minería y la construcción- registraron un ascenso más modesto del 0.7%.

En comparación con el mismo mes del año pasado, la segunda mayor economía de América Latina aceleró su ritmo a un 1.7%, de acuerdo con cifras originales, su mejor desempeño desde marzo.

"En el futuro, se espera que la actividad enfrente vientos en contra debido a la débil confianza empresarial, el debilitamiento del mercado laboral formal y el pico del ciclo crediticio", opinó Alberto Ramos, economista en jefe para Latinoamérica de Goldman Sachs.

El banco central de México, también conocido como Banxico, ha señalado preocupaciones sobre las tensiones comerciales globales y el lento crecimiento económico en sus últimas decisiones de política monetaria. (Reporte de Aida Peláez-Fernández; Editado en español por Noé Torres)