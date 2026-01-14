Actividad económica EEUU aumentó sobre todo en las últimas semanas: Libro Beige de la Fed

14 ene (Reuters) -

La actividad económica aumentó en la mayor parte de Estados Unidos y el empleo se mantuvo prácticamente sin cambios en las últimas semanas, dijo el miércoles la Reserva Federal en un informe que podría influir poco en la opinión de los responsables de política monetaria sobre las tasas de interés antes de la reunión del banco central dentro de dos semanas.

"Las perspectivas para la actividad futura fueron ligeramente optimistas, con la mayoría esperando un crecimiento de ligero a modesto en los próximos meses", dijo el Libro Beige de la Fed, un compendio de resultados de encuestas, entrevistas y otros datos de sus 12 bancos regionales que busca ayudar a evaluar la salud de la economía en el período previo a cada una de las ocho reuniones anuales de fijación de tasas.

Según el informe, ocho de los 12 bancos de la Reserva Federal informaron de un aumento de la actividad económica, y ocho reportaron que la contratación se mantuvo prácticamente sin cambios. Los precios crecieron a un "ritmo moderado" en todos los distritos excepto en dos, que registraron un "ligero" crecimiento de los precios.

En conjunto, el informe pareció mostrar una modesta mejora con respecto al anterior.

Los responsables de la política monetaria de la Fed recortaron las tasas en tres cuartos de punto porcentual el año pasado en un intento de evitar que el mercado laboral siguiera deteriorándose, pero en diciembre señalaron que se inclinan por dejar el tipo oficial en su actual rango del 3,50%-3,75% durante un tiempo, a la espera de que mejore la inflación.

Los mercados financieros esperan que el banco central mantenga las tasas sin cambios en su reunión del 27-28 de enero.

Desde el recorte de tasas del mes pasado, la tasa de desempleo de Estados Unidos ha bajado hasta el 4,4% en la última lectura, mientras que un informe gubernamental de principios de esta semana mostró que los precios al consumo subieron un 2,7% en diciembre con respecto al año anterior. El objetivo de la Reserva Federal es una inflación del 2%. (Reporte de Ann Saphir; Editado en español por Javier Leira)