Actividad económica EEUU con pocos cambios previo a reunión Fed: Libro Beige

26 nov (Reuters) - La actividad económica de Estados Unidos apenas varió en las últimas semanas, aunque el empleo fue más débil en cerca de la mitad de los 12 distritos de la Reserva Federal y el gasto de los consumidores disminuyó, dijo el miércoles el banco central estadounidense, lo que probablemente refuerza las preocupaciones sobre el debilitamiento del mercado laboral.

"La actividad económica varió poco desde el informe anterior, según la mayoría de los 12 distritos de la Reserva Federal, aunque dos distritos registraron un modesto descenso y uno informó de un modesto crecimiento", dijo la Fed en su más reciente informe "Libro Beige", un compendio de resultados de encuestas, entrevistas y otros datos cualitativos de sus 12 bancos regionales.

"El empleo disminuyó ligeramente durante el periodo actual, y alrededor de la mitad de los distritos señalaron una menor demanda de mano de obra", señaló el informe.

"Pese a un repunte en los anuncios de despidos, más distritos informaron que sus contactos estaban limitando las plantillas mediante la congelación de la contratación, la contratación solo por reemplazo y la reducción natural de personal, en lugar de mediante despidos".

El reporte, que se publica dos semanas antes de cada reunión de la Fed, pretende ayudar a sus autoridades a evaluar la salud de la economía del país con una perspectiva más oportuna, y a menudo más colorida, que la que ofrecen las estadísticas oficiales.

Con el vacío de datos dejado por el cierre récord de 43 días del Gobierno, que se prolongó hasta mediados de noviembre, el Libro Beige debería tener más peso de lo habitual en las deliberaciones entre los responsables monetarios de la Fed, tras su decisión del mes pasado de recortar las tasas en un cuarto de punto porcentual por segunda reunión consecutiva. La tasa de interés oficial se sitúa ahora entre el 3,75% y el 4%.

El flujo de datos se ha reanudado desde que finalizó el cierre, pero la mayoría de los informes publicados en las dos últimas semanas han sido significativamente anticuados, cubriendo el periodo justo antes de que comenzara el cierre el 1 de octubre, y no han ofrecido casi ninguna visión fresca de la salud de la economía.

Uno de los indicadores más actuales, sin embargo, sugiere que el mercado laboral se mantiene en un estado estable, suavizándose gradualmente.

Las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayeron la semana pasada al nivel más bajo desde abril, aunque el número de personas que siguen recibiendo subsidios después de la primera semana de ayuda se ha estabilizado cerca de su mayor nivel en unos cuatro años.

En conjunto, las cifras apuntan a que no se ha producido un aumento notable de los despidos a pesar de la oleada de anuncios de recortes de empleo por parte de grandes empresas como Amazon.com, aunque a los desempleados les está resultando más difícil encontrar un nuevo trabajo.

Los mercados de futuros de tasas de interés reflejan una alta probabilidad de una tercera reducción consecutiva de un cuarto de punto porcentual de los costos de endeudamiento en la reunión de la Fed del 9 y 10 de diciembre.

Hasta la semana pasada, la decisión se consideraba una moneda al aire en un contexto de profundas divisiones entre los funcionarios del banco central sobre si es necesaria una mayor relajación para proteger al mercado laboral o si es demasiado arriesgada a la luz de una inflación que sigue por sobre el objetivo del 2%.

Pero la probabilidad cambió bruscamente a favor de un recorte después de que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijera la semana pasada que veía margen para bajar las tasas "a corto plazo".

Cualquiera que sea la decisión que se tome en la reunión del mes que viene, es probable que se haga a pesar de las objeciones de varios responsables monetarios, y vendrá acompañada de una nueva tanda de previsiones de los funcionarios de la Fed que mostrarán lo inclinados que están a bajar más el costo del crédito el año que viene. (Reporte de Dan Burns; Editado en Español por Manuel Farías)