Actividad económica francesa se contrae al ritmo más rápido desde abril, según el PMI
PARÍS, 23 sep (Reuters) -
La actividad económica francesa se contrajo en septiembre al mayor ritmo desde abril, mientras que tanto el sector manufacturero como el de servicios de la segunda economía de la eurozona experimentaron descensos, según informó el martes S&P Global.
El índice de producción PMI compuesto HCOB Francia cayó a 48,4 en septiembre desde 49,8 en agosto, marcando un mínimo de cinco meses. Una lectura por debajo de 50 indica una contracción de la actividad.
El sector manufacturero se vio especialmente afectado, con una caída del PMI general hasta 48,1 desde 50,4 en agosto, su nivel más bajo en tres meses. El índice de producción manufacturera también cayó a 45,9 desde 49,8, alcanzando su nivel más bajo en siete meses. Por su parte, el PMI de servicios descendió a 48,9 desde 49,8, su nivel más bajo en dos meses. (Información de Makini Brice; edición de Hugh Lawson; edición en español de Paula Villalba)
