Actividad empresarial alemana alcanza en octubre su nivel más alto en dos años, según el PMI

BERLÍN, 24 oct (Reuters) -

El sector privado alemán registró en octubre su mayor crecimiento en casi dos años y medio, impulsado por un fuerte aumento de la actividad en el sector servicios, según mostró una encuesta el viernes. El índice compuesto preliminar de gestores de compras HCOB de Alemania, elaborado por S&P Global, subió hasta los 53,8 puntos en octubre, desde los 52,0 de septiembre, marcando el crecimiento más rápido desde mayo de 2023 y superando las expectativas de los analistas de 51,5 puntos.

Octubre es el quinto mes consecutivo en que el índice compuesto, que mide los sectores de servicios y manufacturas, que juntos representan más de dos tercios de la mayor economía de la zona euro, se sitúa por encima de la marca de 50, lo que indica crecimiento.

El sector servicios lideró el crecimiento con el mayor aumento de la actividad empresarial en más de dos años: el índice correspondiente subió a 54,5 en octubre, frente a 51,5 en septiembre.

“Se trata de un comienzo inesperadamente bueno del último trimestre”, dijo el economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, indicando también que la producción manufacturera aumentó por octavo mes consecutivo, aunque a un ritmo más lento que en septiembre.

El PMI manufacturero, sin embargo, se mantuvo en territorio de contracción aunque mejoró ligeramente hasta 49,6 en octubre desde 49,5, superando las expectativas de que se mantuviera estable.

“Estas son buenas condiciones para el crecimiento en el cuarto trimestre”, dijo.

“Sin embargo, el hecho de que las perspectivas de futuro sean más prudentes que en el mes anterior, tanto entre los proveedores de servicios como en la industria, muestra que la situación económica sigue siendo frágil”, añadió De la Rubia.

Según la encuesta, las expectativas empresariales para el año próximo se han suavizado, ya que la preocupación por la debilidad de la economía nacional, las tensiones geopolíticas y los elevados costes empañan las perspectivas.

El empleo en el sector privado siguió disminuyendo, aunque a un ritmo más lento, y octubre marcó el decimoséptimo mes de recortes, el período más largo desde la crisis financiera de 2008-2010.