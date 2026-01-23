Actividad empresarial EEUU, estable en enero; persisten presiones sobre precios: S&P Global

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 23 ene (Reuters) - La actividad empresarial estadounidense se mantuvo estable en enero, ya que la mejora de los nuevos pedidos se vio contrarrestada por un mercado laboral sin brillo y la persistente preocupación de las empresas por el aumento de los costos debido a los aranceles de importación, mostró una encuesta el viernes

S&P Global dijo que su índice PMI compuesto de producción de EEUU, que mide los sectores manufacturero y de servicios, bajó a 52,8 este mes desde 52,7 en diciembre

Una lectura por encima de 50 indica expansión en el sector privado. Los índices PMI de servicios y manufacturas apenas variaron este mes

S&P Global declaró que el PMI compuesto era coherente con una moderación del crecimiento económico a finales de año

El Gobierno informó el jueves que la economía creció a un ritmo anualizado del 4,4% en el tercer trimestre, impulsada por el fuerte gasto de los consumidores y las empresas en productos de propiedad intelectual, probablemente relacionados con la inteligencia artificial, así como por un menor déficit comercial

La Reserva Federal de Atlanta prevé que el Producto Interno Bruto aumente a un ritmo del 5,4% en el trimestre octubre-diciembre. El informe sobre el PIB del cuarto trimestre, retrasado por el cierre del Gobierno durante 43 días, se publicará el 20 de febrero

La encuesta siguió dibujando un panorama de estancamiento del mercado laboral, que según S&P Global refleja la preocupación por el aumento de los costos y el menor crecimiento de las ventas en los últimos meses. Su medida del empleo en el sector privado subió a 50,5 desde 50,3 del mes pasado

Algunas empresas informaron de dificultades para encontrar personal, lo que podría estar relacionado con las medidas contra la inmigración que, según los economistas, han reducido la oferta de mano de obra

El indicador de la encuesta sobre los precios que piden las empresas por los bienes y servicios bajó a 57,2, todavía uno de los niveles más altos registrados en los últimos tres años, desde los 57,3 de diciembre. El indicador de los precios pagados por los insumos bajó a 59,7 desde 61,9 el mes pasado. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Javier Leira)