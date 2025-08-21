Actividad empresarial repunta en agosto en EEUU, liderada por las fábricas: sondeo

21 ago (Reuters) - La actividad empresarial estadounidense se aceleró en agosto, liderada por el resurgimiento del sector manufacturero, que registró el mayor crecimiento de los pedidos en 18 meses, según mostró el jueves una encuesta de gerentes de compras.

El índice PMI compuesto de producción de Estados Unidos de S&P Global, que analiza los sectores manufacturero y de servicios, aumentó a 55,4 unidades este mes, su máximo desde diciembre, desde el 55,1 de julio. Una lectura por encima de 50 indica expansión en el sector privado.

Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, declaró en un comunicado: "La sólida lectura del índice PMI de agosto se suma a los indicios de que las empresas estadounidenses han disfrutado de un sólido tercer trimestre hasta la fecha".

"Los datos son coherentes con la expansión de la economía a una tasa anualizada del 2,5%, por encima de la expansión media del 1,3% observada en los dos primeros trimestres del año", agregó.

La mejora provino en gran medida del sector manufacturero, donde el índice PMI avanzó a 53,3 puntos -el más alto desde mayo de 2022- desde los 49,8 de julio, desafiando las expectativas de los economistas de un segundo mes de contracción. El sector manufacturero recibió un impulso de la actividad de nuevos pedidos, que alcanzó su nivel más alto desde febrero de 2024.

El sector servicios, por su parte, retrocedió al 55,4 desde el 55,7 de julio. Los economistas consultados por Reuters esperaban 54,2 puntos.

La medición de la encuesta de los precios pagados por las empresas por los insumos subió a un máximo de tres meses de 62,3, desde 61,3 el mes pasado, con los sectores de servicios y manufacturero reportando mayores costos y las empresas citando los aranceles del presidente Donald Trump como el motor clave detrás del aumento.

"Las empresas de los sectores manufacturero y de servicios informaron colectivamente el aumento más pronunciado en los precios de los insumos desde mayo y el segundo mayor aumento desde enero de 2023", indicó el informe. "Las tasas de aumento se aceleraron en ambos sectores". (Reporte de Dan Burns; editado en español por Carlos Serrano)