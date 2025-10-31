Actividad industrial de China cae por séptimo mes seguido

La actividad industrial de China cayó en octubre por séptimo mes seguido, en medio de la incertidumbre comercial provocada por la guerra comercial con Estados Unidos, según cifras oficiales divulgadas el viernes.

El índice de compra gerencial (ICG), un indicador clave de la actividad industrial, alcanzó 49 puntos, en un nuevo mes de contracción, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra se situó por debajo de la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción, y fue inferior al pronóstico de 49,6 puntos de una encuesta de la agencia financiera Bloomberg entre economistas.

La manufactura de octubre desaceleró "debido a factores como (...) el entorno internacional más complejo", explicó en un comunicado Huo Lihui, estadístico de la ONE.

Huo también atribuyó parte de la desaceleración a la "semana dorada" de China, un feriado al inicio de octubre en que suele haber poca actividad industrial.

Agregó que la producción económica del país se mantuvo "generalmente estable".

El mes pasado comenzó con las dificultades en las industrias chinas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieron el jueves en Corea del Sur y acordaron medidas para reducir sus disputas comerciales.

Trump accedió a cortar a la mitad los aranceles de 20% sobre los productos chinos mientras Xi suspendió durante un año ciertas restricciones a la exportación de tierras raras.

